Vojvoda destaca postura do Fortaleza diante do Maldonado: 'somos um time que quer brigar por tudo'

Debaixo de chuva, o Fortaleza goleou o Deportivo Maldonado por 4 a 0 e garantiu vaga na terceira fase da Libertadores. Mais de 52 mil torcedores viram a vitória desta quinta-feira (2), na reabertura da Arena Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda destaca o bom desempenho dos jogadores e

“Foi uma boa partida do início ao fim. Os jogadores responderam ao que o time necessitava. Trabalhamos na semana, mas o mais importante é o que eles podem fazer no dia do jogo. No jogo, eles manejaram bem a pressão. Todo torcedor, todo o clube queria... o Fortaleza tem que passar! E isso é ansiedade. Então o time, muitas vezes, não sabe como pode responder. E hoje respondeu como deve responder um time de jogadores profissionais, um time grande. E temos que continuar desse jeito”, avaliou o técnico.

O Cerro Porteño será o próximo desafio do Tricolor na competição internacional. No entanto, o técnico argentino ressalta o foco no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, já neste domingo.

“É uma partida importante para nós, que todos querem jogar. Sabemos o significado dela. Mas nossa cabeça tem que estar no próximo domingo, no clássico. Gostamos de jogar Libertadores, as noites de Copa têm algo especial. Mas o Clássico também. Temos um bom elenco e todos vão estar disponíveis para o próximo domingo”, disse.

Sobre a festa feita pela torcida no jogo decisivo diante do Deportivo Maldonado, Vojvoda agradece e ressalta o empenho do time em campo.

“O Fortaleza cresceu muito e vai continuar crescendo. Somos um time que quer brigar por tudo, temos elenco para isso. Estamos trabalhando, todo o clube, para isso. O torcedor compreende, apoia e necessitamos dele, desse Castelão cheio como está. Necessitamos de toda partida desse jeito. Nós temos que responder dentro de campo, sendo profissionais, fazendo nosso trabalho, porque sabemos que vamos ter muitos torcedores nos apoiando.”

O Leão volta a campo no próximo domingo (5), quando enfrenta o Ceará em mais um Clássico-Rei. O duelo, válido pela Copa do Nordeste, será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: