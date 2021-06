Vojvoda destaca orgulho e personalidade do grupo, mas alerta que Fortaleza precisa seguir evoluindo

Um jogo difícil, que se desenhava com vitória improvável após a expulsão do zagueiro Quintero, mas que se transformou em três pontos e orgulho para o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Fortaleza virou diante da Chapecoense, na Arena Castelão, por 3 a 2, mesmo saindo atrás no placar e com um jogador a menos. Apesar do feito, o treinador alerta que a equipe precisa seguir evoluindo dentro da competição.

Leia mais Jogada De virada, Fortaleza vence Chapecoense por 3 a 2 na Arena Castelão

Vojvoda Técnico do Fortaleza "Muito orgulhoso. Eu sei, confio nos meus atletas, sei os tipos de atletas que tenho, porque treino todos os dias com eles. Confio plenamente nos 26, 27 atletas que treinam todos os dias", disse o Vojvoda. "Hoje o time fez uma boa partida. Tanto o primeiro tempo, quando soube criar situações de gol. No primeiro tempo foram muitas faltas, não tinha ritmo de jogo. Prefiro o ritmo de jogo alto, não tantas paradas. Acho que a equipe tem que seguir evoluindo."

Sobre o comportamento do time, o comandante argentino citou a persolidade do grupo para reverter o placar, mesmo com 10 em campo. "Acho que o primeiro tempo é sempre mais de estudo. O adversário fechou as linhas. Apesar disso, o Fortaleza no primeiro tempo criou três ou quatro situações de gol muito claras. O adversário, em transições ofensivas, conseguiu o penalti. Eu considero que o Fortaleza não merecia perder o jogo. No segundo tempo, com um homem a menos, teve personalidade para virar este jogo".

Foto: Thiago Gadelha

Expulsão de Quintero

Para o treinador tricolor, a expulsão de Quintero é uma situação de jogo, "dentro de possibilidades que tem um jogo". ''Quintero foi zagueiro central e Marcelo (Benevenuto) zagueiro pela direita, para evitar essa situação. É um jogo. Muitas vezes interferem fatores que não são previsíveis", comentou.

Contratações

Outro assunto abordado por Juan Pablo Vojvoda na coletiva pós-vitória foi o de possíveis contratações, para reforçar o elenco. O técnico ponderou que o Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (Cifec) é o setor responsável por avaliar as situações, quando cita que está "feliz" com o grupo. "Todo jogador que venha ao Fortaleza, virá para ajudar a equipe. Estou muito feliz hoje, eu quero desfrutar junto aos meus atletas e estou muito preparado para resolver situações do dia a dia".