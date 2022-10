Vojvoda destaca força do Athletico-PR em casa e lamenta empate no fim: ‘fica a frustração’

O Fortaleza empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, nesta quarta-feira (5), na Arena da Baixada, pela Série A. O time vencia até os 47 minutos do 2º tempo, quando sofreu o gol de Pablo. O técnico argentino Vojvoda lamentou a igualdade, mas destacou a força do rival, finalista da Libertadores.

Vojvoda Técnico do Fortaleza "Quando falta tão pouco para terminar e defendemos bem a grande parte do jogo, fica a frustração de que são dois pontos que ficaram no caminho. Temos de ser realistas, é um campo muito difícil, o adversário é forte aqui, finalista da Libertadores, e hoje também tiveram mais posse que a gente, muitas bolas na área. É verdade que eram poucas opções claras, mas podemos transitar e encontrar espaços que o Athletico-PR deixava nas costas. É um bom ponto”.

Com o resultado, o Leão engatou o 4º jogo consecutivo sem derrota no Brasileirão, somando também o empate com o Juventude e as vitórias contra Goiás e Flamengo. Vojvoda reforçou o momento e destacou o desafio de se manter em alta, já focado no confronto com o Avaí em casa.

“Nós temos que focar, neste momento, no próximo jogo. Estávamos muito ruins, muitas complicações com a tabela, e nós temos que esquecer que estávamos em recuperação jogo a jogo, é colocar a cabeça nisso. O próximo jogo será muito disputado, com o Avaí, que está lutando também, coisas importantes. Nesses últimos jogos, todos vão jogar por coisas importantes, como Libertadores, Sul-Americana, lutar para não rebaixar, o campeonato é competitivo e cada um vai lutar”, declarou.

Na tabela de classificação, o Fortaleza está na 9ª posição, com 38 pontos. O confronto com o Avaí é domingo (9), às 16h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assista a coletiva de Vojvoda

