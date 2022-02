Vojvoda destaca chances criadas pelo Fortaleza no Clássico-Rei: "Satisfeito"

O técnico Juan Pablo Vojvoda mostrou-se satisfeito com a atuação do Fortaleza e as chances de gols criadas no empate em 1 a 1 com o Ceará pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Apesar de desperdiçar grande parte das chances, o treinador afirmou que trabalhar para que a equipe crie, e que os gols são consequência.

"Acredito que o Fortaleza criou situações claras para ganhar o jogo. Trabalhamos para criar situações. Convertemos apenas uma, mas estou satisfeito. Posso dizer que o Fortaleza quis ganhar o jogo e propos o jogo. Faltou o funcionamento nos primeiro 20 minutos, sofremos um gol, mas logo após marcar nosso gol, conseguimos criar mais. No segundo tempo o Fortaleza criou 4 situações muito claras. Vamos seguir trabalhando para criar situações de gol", disse ele.

Resultado justo

Indagado sobre o resultado ter sido ou não justo pelas chances criadas pelo Tricolor de Aço, o técnico argentino disse que sim.

"Justiça no futebol é marcar gols. A justiça depende dos gols convertidos. O mais dificil é fazer o gol . O goleiro adversário fez um bom jogo, é preciso reconhecer isso e continuaremos trabalhando as jogadas. Eu fico com criação de situação de jogos. E a mentalidade, de querer e buscar ganhar o jogo".

Opções

Sobre a perda de Romarinho ao ser expulso no 1º tempo do banco de reservas, Vojvoda acredita que outros jogadores supriram a ausência dele no Clássico e terá que ser suprida no próximo jogo.

"Valentín (Depietri) e Romero fizeram um bom jogo quando entraram. Moisés fez um gol jogo e um gol, e Igor Torres também. Eu tenho versatilidade neste setor e eles supriraram Romarinho".

O Leão volta a jogar pela Copa do Nordeste no sábado (12), contra o Náutico, nos Aflitos, às 17h45, pela 4ª rodada. O Tricolor é o líder do Grupo A com 7 pontos em 3 jogos.

Confira a coletiva de Vojvoda