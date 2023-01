Vojvoda destaca chances criadas pelo Fortaleza, mas alerta sobre finalizações: 'Temos que melhorar'

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza de virada por 2 a 1 sobre o Barbalha no Romeirão e analisou a atuação de sua equipe, que venceu com gol nos acréscimos. O treinador elogiou as chances criadas por sua equipe, mas alertou sobre o desperdício delas. Contra Caucaia e Sergipe, jogos anteriores, o Leão também desperdiçou muitas chances.

"Principalmente no primeiro tempo fizemos muitas situações de gol, mas está faltando o mais importante, que é fazer o gol. Mas tenho que confiar nos jogadores, que têm qualidade para melhorar essa situação. O time gera jogadas de gol. Agora o nosso foco tem que estar nas finalizações. São partidas que o adversário está muito fechado, mas temos qualidade para superar estas dificuldades."

Leia Também Jogada Fortaleza vence Barbalha com gol no acréscimos na Arena Romeirão

O treinador leonino elogiou o volume de jogo da equipe, mas que a ansiedade atrapalhou, principalmente no 2º tempo.

"O volume de jogo foi bom, tanto no primeiro como no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo de mais combinações, de tabela, de entradas por dentro. No segundo tempo estávamos jogando com um resultado incomum, que sabíamos que tínhamos que ganhar, jogamos contra o relógio também. Então jogar contra o tempo e a ansiedade também são fatores que temos que saber jogar."

Gol no fim

Para Vojvoda, vencer com gol no fim da partida mostrou a insistência da equipe.

"Insistir, continuar, acreditar. São fatores que são importantes dentro do futebol. Nós ganhamos partidas assim também no Brasileirão, nos últimos minutos. Mas temos que melhorar. Corrigir os erros e continuar com a cabeça na frente."

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil