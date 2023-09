Vojvoda destaca ambição do Fortaleza: 'vontade de ganhar até o último minuto'

O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1 no Castelão na noite desta quinta-feira (14), pela 23ª rodada da Série A com um gol nos acréscimos, aos 49 minutos do 2º tempo, marcado por Pikachu. A vitória fez o Leão se aproximar do G6 da Série A com 35 pontos.

E o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a boa partida da equipe e ambição para buscar a vitória desde o início.

"Fizemos uma boa partida. Nos primeiros 45 minutos, logramos um bom funcionamento, com muitas finalizações, mas faltou eficácia quando estivemos de cara com a trave. Controlamos o jogo com bola e sem bola, saímos na frente mas sofremos um gol de bola parada. No 2º tempo sofremos com uma ou duas transições, mas tivemos vontade de ganhar o jogo até o ultimo minuto. E o futebol premiou o trabalho bem feito pelo nosso time", disse Vojvoda.

Força do elenco

O treinador leonino elogiou também o elenco do Fortaleza e as opções que tem para cada jogo, fator determinante para a vitória no Castelão.

"Destaco a inteligência dos jogadores para interpretar o que necessitávamos para o jogo. Às vezes o jogo se apresenta diferente do que treinamos e eles conseguem interpretar isso e jogar o que se pede. Essa vitória significa o valor que temos que dar a cada 3 pontos no Brasileirão. Ele é muito disputado, muito difícil, mas temos um elenco forte, de concorrência interna. É preciso saber acertar na escolha dos jogadores que iniciam, quem vai terminar, além de manter os que não jogaram e que não foram relacionados com vontade de trabalho no dia a dia"

Jogos contra o Corinthians

O treinador leonino também comparou os confrontos com o Corinthians, projetando o encontro pela Sul-Americana.

"Por mais que seja o mesmo adversário, os jogos de sul-Americana são diferentes. Vamos enfrentar o adversário duas vezes mais, analisaremos, assim como eles farão e serão jogos diferentes. Eles têm outros jogadores que podem jogar, nós também e vai ser preciso muita estratégia. O que definir são os jogadores. Nosso momento é bom, mas vamos manter os pés no chão, corrigindo erros e reforçando o que fazemos bem", finalizou o treinador.