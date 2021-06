Vojvoda comenta sobre interesse do Fortaleza em atacante Valentin Depietri: "negociações avançadas"

O técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou as negociações avançadas do Fortaleza com o atacante Valentin Depietri, do Santamarina-ARG. Após a derrota para o Flamengo nesta quarta-feira (23), o treinador ressaltou que o atleta de 20 anos foi indicação do Centro de Inteligência (CIFEC) do clube.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "É um jogador que o Centro de Inteligência está observando, um jogador interessante. Esperamos que tudo vá por um bom caminho. Estamos em negociações avançadas, é o que posso comentar no momento”.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal El Eco, da Argentina, e confirmada pelo Sistema Verdes Mares. Com atuação pelos lados do campo, o jogador foi aprovado por Vojvoda e deve assinar contrato de três temporadas.

Mercado da bola

Depietri chegará ao Fortaleza com passe livre, já que tem vínculo encerrando com o time argentino em junho. Assim, o clube cearense não precisa investir receita para adquirir os direitos econômicos.

O contraponto é a necessidade de aguardar a abertura da janela internacional de transferências, em agosto, para ter condições de atuar. O atacante tem 30 jogos pelo Santamarina-ARG, da 2ª divisão nacional, e fez cinco gols, acumulando ainda passagem pela seleção da Argentina Sub-20.

