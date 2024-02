Vojvoda comenta sobre dificuldade em empate contra Ferroviário; 'Foi uma partida abaixo do nível'

Em entrevista coletiva após o empate contra o Ferroviário, por 1 a 1, na última quarta-feira (7), o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a partida abaixo do nível da sua equipe. Segundo ele, o Fortaleza encontrou dificuldades semelhantes as enfrentadas na vitória sobre o América-RN, por 2 a 1, no último jogo.

“Não sei se a palavra é pior [partida feita pelo Fortaleza], atuamos abaixo do nosso nível, encontramos uma partida complicada, com um adversário difícil. Começamos perdendo por 1 a 0, então falei com os jogadores que teríamos que atacar com pouco espaço e defender uma grande área, como todas as partidas que já fizemos. Então é algo que teremos que corrigir. Foi uma partida abaixo do nível”, disse Vojvoda.

“No primeiro tempo precisávamos pressionar alto, pois perdíamos de 1 a 0. Nossos ajustes defensivos não estavam corretos, o que gerou muito espaço. Tivemos dificuldade em girar a bola e furar esse bloco, como na partida passada. É difícil, mas temos qualidade pra poder superar essa situação”, concluiu.

RODÍZIO NO ELENCO

Vojvoda também foi questionado sobre o pequeno rodízio feito no confronto contra o Tubarão.

“Necessitamos rodar [o elenco]. Ano passado fizemos o mesmo e depois acho que conseguimos uma estabilidade no momento que precisávamos. Acho que o time não atuou no nível que esperávamos hoje. Se eu coloco jogadores que jogaram sempre ano passado e não coloco jogadores que estão fazendo suas primeiras partidas, como vou fazer para testá-los”, indagou.

O técnico argentino também foi perguntado sobre o retorno do volante Hércules, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo, no confronto contra o Athletico-PR, em julho do último ano.

“Hércules está afastado há seis meses e ele vai estar disponível, mas com uma segurança médica. Acho que a recuperação de ligamento cruzado é de seis meses, mas agora são de oito meses pra voltar com segurança médica, então acho que ainda faltam alguns meses. Confiamos muito nele, mas teremos que vê se depois dessa recuperação ele será o mesmo que conhecíamos. Teremos que ter cuidado com o retorno de jogadores que voltam desse tipo de lesões mais longas”, disse.

CLÁSSICO REI

O técnico argentino também comentou sobre a próxima sequência de jogos e sobre seus objetivos no Cearense e Copa do Nordeste.

“Nossa intenção é ganhar a partida [o clássico] e passar para a próxima fase. E um dos objetivos é passar em primeiro do nosso grupo, para pularmos as quartas de final. Mesmo se tivéssemos ganhado hoje entraríamos com a mesma vontade [no clássico]. Não quero falar de prioridade [entre Copa do Nordeste e Cearense], vai depender dos resultados contra CRB e River-PI e da avaliação física de cada atleta”, concluiu.