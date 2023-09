Vojvoda comenta pênaltis não marcados em Marinho e Bruno Pacheco: 'acho que há um toque nele'

O Fortaleza abriu o placar, mas viu o Corinthians empatar o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Zé Welison e Yuri Alberto marcaram os gols da partida na noite desta terça-feira (26), na Neo Química Arena. Técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do time e comentou os lances de Marinho e Bruno Pacheco.

“O do Marinho assisti no vestiário e me pareceu que a defesa adversária toca nele... A arbitragem também tem seus erros e também seus acertos. Quanto ao lance de Pacheco, eu estava mais perto. Também acho que há um toque nele, mas a arbitragem considerou que não. Mas onde ficou mais dúvida, no gol, que foram no VAR... Eu não achei nada. Foi validado, bem validado, mas não sei porque foram ao VAR. Achei que era totalmente legal o gol. Nos outros dois lances, em um eu estava muito distantes e pela televisão pareceu que sim”, finalizou o técnico.

A arbitragem foi comandada pelo uruguaio Esteban Ostojich. No VAR, o compatriota Leodán González. O primeiro lance duvidoso ocorreu com Bruno Pacheco, aos 32 minutos. Em disputa de bola com o zagueiro Gil, o atleta do Fortaleza caiu na área. O árbitro, no entanto, não marcou nenhuma penalidade.

“Fizemos o que tínhamos planejado. Começamos bem a partida, controlamos a bola, tivemos finalizações. Conseguimos um gol de bola parada. Depois tivemos algumas situações como a falta do Marinho na área. Tenho que revisar novamente. Mas o Corinthians conseguiu o gol de empate através de uma transição, era uma bola nossa onde fomos ao ataque com Guilherme e Lucero. Mas é um bom time que estamos enfrentando. É uma partida de semifinal da Sul-Americana muito disputada, muito parelha entre dois times que se conhecem. Mas está tudo aberto para a próxima terça-feira”, disse o técnico.

O Fortaleza volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Grêmio, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. Contra o Corinthians, pela Sul-Americana, o confronto decisivo será no dia 3 de outubro, também em casa.