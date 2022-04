Vojvoda comenta jogo com o River na Libertadores e reforça confiança no Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda avaliou a derrota para o River Plate nesta quarta-feira (13). No Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, os donos da casa venceram por 2 a 0. O técnico do Fortaleza falou do desempenho da equipe, das estratégias usadas e das ausências de alguns atletas. Em coletiva de imprensa, o tricolor ainda comentou sobre a Sul-Americana e do quanto confia no preparo da equipe.

AVALIAÇÃO DO JOGO

No primeiro tempo tivemos quatro ou cinco situações claras, encontrando as costas do adversário. Acredito que os jogadores entenderam e chegaram ao campo com estratégia. Tomamos dois gols de um adversário que não perdoa neste tipo de ação. E o segundo tempo acho que o adversário teve mais o controle de bola. Criamos situações de gol em um campo difícil. O placar foi 2 a 0 não como um time como o Fortaleza muito atrás, mas com um time propondo o jogo. Tratamos de buscar os espaços que o River deixava nas partidas analisadas. Mas é uma equipe que propõe, e logicamente deixa espaços. Mas não acontece sempre o mesmo. O River está entre as potências e tem mostrado isso nos últimos anos.

AUSÊNCIAS DE CRISPIM E FELIPE

Se escalo Felipe e Crispim, a pergunta é porque escalou. O Crispim jogou o jogo contra o Cuiabá. Ele estava voltando de uma lesão e vai continuar ajudando. Nesta ocasião, O Capixaba… precisando de transferências do lado esquerdo pela sua velocidade. Considerei para a estratégia da partida utilizar essa escalação. E quanto ao Felipe também, ele jogou a partida passada. Eu necessitava de outra característica nessa partida. O Felipe é muito bom em controle de bola, de jogo, e o Jussa nesse caso tem outra característica mais posicional. Acho que ele fez boa partida também. Muito acontece. Nós jogamos a cada três dias. Acho que essa foi a 19ª partida do ano. E temos que encontrar a melhor maneira para que os jogadores cheguem com uma recuperação adequada em cada jogo

SETOR DEFENSIVO (Troca de Titi por Ceballos)

Eu confio no sistema de jogo e que todos os jogadores que compõem o elenco do Fortaleza estão capacitados para jogar neste sistema. Se queremos seguir lutando e brigando no Brasileiro, ficar na Copa do Brasil, na Libertadores... Temos que estar capacitados para que todos os jogadores possam cumprir funções. Em determinados momentos, a escalação tem repetidos jogadores para dar confiança. Sabíamos que o mês de abril era muito complicado. Faz muito tempo que tivemos duas semanas jogando finais da Copa do Nordeste. É um princípio do mês de abril que sabíamos que ia acontecer isso. Adiante, talvez consolide mais um grupo. O que é normal, com jogadores que possam jogar mais continuamente.

ESTRATÉGIA

Não sei se esse momento é de mudar o plano. O plano era defender compacto e não dar espaços ao River e atacar os espaços que eles poderiam deixar. Isso, creio, no primeiro tempo... Há o contexto também. Jogamos com o River, um time acostumado com esses jogos de Libertadores. Bom, sou uma pessoa, um treinador que estou friamente analisando a partida, mas tenho emoções e sensações dentro de um jogo, como tem os jogadores. Às vezes acontecem desilusões, que passa todo ser humano. A partir daí a análise passa a ser outra. Quanto a mudança de plano, eu acostumei esses jogadores que, se temos que perder, que percamos de uma maneira... não gosto de perder, mas de uma maneira digna quanto a minha filosofia. Perdíamos de 2 a 0 no primeiro tempo, num campo difícil, mas criamos opções muito claras por parte de Moisés... e bom, não pudemos concretizar.

SUL-AMERICANA

As matemáticas estão aí, não há o que discutir. É verdade que as outras equipes têm seis pontos, a nossa equipe não tem nenhum como o Alianza Lima. A Sul-Americana é para pensar mais adiante, ainda temos duas partidas. Nós seguimos confiando em nossas capacidades para fazer frente a essa situação. Que não é boa, enquanto Libertadores. Essa partida, principalmente no primeiro tempo, falo do primeiro tempo porque me deixou essa sensação. Com quatro ou cinco finalizações claras. Bom, depois um erro nosso nos condiciona num campo difícil. E o River tem essa capacidade de aproveitar os erros adversários.

