Vojvoda comenta estreia de reforços e avalia atuação do Fortaleza: 'Impôs o ritmo de jogo'

O Fortaleza venceu o Caucaia na 2ª rodada do estadual, no estádio Presidente Vargas. Após o jogo desta quarta-feira (18), Juan Pablo Vojvoda avaliou a atuação da equipe, dos novos reforços e lamentou as chances de gol perdidas.

“Uma coisa positiva foi essa: muitas chances claras (de gol). E o negativo é a falta de efetividade. Uma partida que, no 1º tempo, tínhamos que conseguir 3 ou 4 gols, pois foram chances muito claras. E terminamos sofrendo, dando opções ao adversário. E não pudemos converter as chances que tivemos, passamos a sofrer, e o psicológico também joga com a nossa mente. Mas o jogo do 1º tempo foi um bom tempo, o Fortaleza impôs o ritmo de jogo e teve chances claras”, avaliou o técnico.

Reforços do clube na temporada, o goleiro João Ricardo e os laterais Bruno Pacheco e Dudu estrearam pela equipe.

“Necessitamos olhar e assistir a todos os jogadores que temos no elenco. Há jogadores que ainda não jogaram, mas eu conheço. E também era uma partida para a rotação do time e também dar continuidade ao funcionamento. O 1º tempo foi bom, diferente da partida passada, e com os jogadores que tiveram estrela com a camisa do Fortaleza responderam com o que necessitava”, disse o Vojvoda.

O técnico comentou sobre ausências de peças importantes do elenco. Lesionados, Moisés sofreu lesão no pé direito e já passou por cirurgia. Já Crispim apresentou uma fascite plantar no pé direito. Já o zagueiro Brítez foi substituído após pancada no quadríceps direito.

“Tem que ter em conta essas situações, que podem acontecer. Acho que Crispim, em 10 dias, vamos contar novamente com ele, e o Brítez acho que foi um golpe... mas não foi algo que o impeça de jogar muito tempo”, concluiu Vojvoda.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: