Vojvoda comemora vitória tricolor no Clássico-Rei: "Foi somente um primeiro passo"

O técnico Juan Pablo Vojvoda mostrou-se duplamente satisfeito com o Fortaleza após o Clássico-Rei desta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, tanto pela vitória de 2 a 0, quando pela atuação leonina. Ele valorizou a atuação coletiva da equipe e a força mental dos jogadores, mas destacou que foi apenas o primeiro passo para a classificação.





Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Conseguimos um primeiro passo. Somente o primeiro passo. O time jogou com uma verdadeira unidade, com funcionamento coletivo, funcionamento sem bola. Respondeu defensivamente e ofensivamente, mesmo não tendo muita posse, ou muito vistoso, pudemos marcar gols. Temos que estar com a cabeça fria, continuar trabalhando, com o grupo forte e unido. A situação na Copa do Brasil, não fechou, será uma disputa muito muito importante".

Com a vitória, o Leão poderá até perder por um gol de diferença no dia 13 de julho para avançar na Copa do Brasil.

Estratégias

Vojvoda viu com naturalidade as alternâncias de domínio no Clássico e elogiou a partida.



"Começamos bem o 1º tempo, com o funcionamento de time que estamos acostumados. Mas depois dos 15 minutos, o adversário teve seus momentos também. A partida foi muito disputada. Tivemos erros não forçados, erros simples no 1º tempo, mas no segundo criamos situações, convertemos em gols e soubemos nos defender bem. Quando o adversário teve os momentos dele, fechamos as linhas, compactamos".

Destaques

Sobre os dois destaques leoninos no jogo, Yago Pikachu pelos dois gols e Marcelo Boeck pelas defesas, o treinador preferiu exaltar o grupo, fazendo breves comentários sobre eles.

"Eu sempre prefiro destacar grupo, mas o Yago é muito importante para o time, um dos nosso capitães. O Marcelo um jogador que está há muitos anos no fortaleza, viveu momentos bons e outros que mais se necessitava dele. Todos que estão aqui tem qualidade para jogar no Fortaleza. Necessitamos de todos".

O Leão volta jogar no sábado (25), contra o Atlético Mineiro, pela 14ª rodada da Sèrie A. O jogo será às 21 horas no Mineirão.