Vojvoda comemora vaga na decisão e projeta Clássico-Rei: "Será totalmente diferente"

O técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou a vaga do Fortaleza na decisão do Campeonato Cearense com mais uma goleada, agora de 6 a 0 diante do Atlético Cearense e projetou o Clássico-Rei na decisão do Estadual.

Para ele, os jogadores estão mais adaptados às variações pedidas por ele ao longo do jogos, vê goleadas como naturais pelo nível do adversário, mas alerta, a decisão do Estadual será bem diferente.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Sempre é bom ganhar, estar em uma final, mas sendo sincero, o jogo com nosso rival será totalmente diferente. São dois times parelhos. Os resultados ajudam, mas enfrentamos alguns adversários de categorias inferior. As vitórias demonstraram o nível que estamos e tivemos a postura contundente como deveríamos ter".

Indagado sobre qual equipe escalará no Clássico-Rei, pelas variações iniciais que tem escolhido, o técnico leonino afirmou que dependerá do entendimento dos atletas.

"Todos os atletas precisam demonstrar a cada treino e jogo a estar no onze inicial. Eles no jogo tentam desempenhar da melhor maneira para estarem entre os onze. Agora é seguir melhorando e sendo concientes em chegar em um nível mais alto para poder competir, e estar em nível de Série A".