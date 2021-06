Vojvoda cita falta de intensidade em derrota para o Flamengo: "não conseguimos sustentar nosso jogo"

O revés sofrido para o Flamengo, nesta quarta-feira (23), por 2 a 1, foi o primeiro de Vojvoda à frente do Fortaleza. A equipe tricolor viveu dois tempos distintos dentro de campo, na visão do comandante argentino, que comentou sobre a não sustenção do próprio jogo e a evolução da equipe para a etapa final.

"Acredito que o 1° tempo foi uma partida muito ruim, onde não conseguimos sustentar nosso jogo. No 2° tempo, se viu um time como o Fortaleza, como estamos acostumados, um time intenso e agressivo."

Os erros de passes no campo de defesa, principalmente no 1° tempo, incomodaram o técnico Juan Pablo Vojvoda, que cobrava atenção e organização da beira do campo. O comandante reconheceu o mau desempenho de seus comandados, ressaltando a falta de intensidade.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "No 1° tempo construímos muito errado, falhamos em muitos passes na zona inicial. Nossa intensidade, não foi boa. Se não tem intensidade, é uma equipe regular, normal. Quando nós estamos com intensidade e dinâmica, indo além do que se pode, somos uma equipe competitiva."