Vojvoda cita chances de gol do Fortaleza diante do Palmeiras e cobra: ‘temos que matar o jogo’

Juan Pablo Vojvoda viu o Fortaleza chegar ao segundo jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. O time foi derrotado por 3 a 1 pelo Palmeiras, na noite deste sábado (22), no Allianz Parque, em São Paulo. O técnico argentino avalia a postura do time em campo e projeta duelo contra o Bragantino, na próxima rodada, em casa.

“No 1T, o Palmeiras começou melhor que a gente até o minuto 15. Conseguiu um gol através de um rebote de um escanteio. Acho que depois o Fortaleza nivelou o jogo, criou três chances muito claras, e convertemos um gol que foi anulado, convertemos de pênalti. Ao final do 1T também tivemos chance clara. No 2T o Palmeiras voltou melhor nos primeiros minutos, mas nas grandes chances o Fortaleza não teve a finalização efetiva, e nestes cenários temos que matar o jogo. Podíamos ter virado, mas aconteceu que o Palmeiras conseguiu o segundo gol. Estivemos na partida até os últimos minutos, até o terceiro gol do adversário, que foi faltando um dois minutos, e aí quem matou o jogo foi o Palmeiras”, avaliou o técnico.

Vojvoda explica como havia planejado a partida diante do time paulista e pontua a pouca efetividade do ataque tricolor na partida. Com a derrota, o time seguiu em nono lugar na tabela, com 23 pontos.

“Faltou efetividade para poder converter e jogar outro tipo de partida neste campo. O planejamento era atacar os espaços de um adversário que tem bons jogadores. E aconteceram esses espaços, mas temos que ser efetivos. Tivemos três chances claras, mas faltou isso, a efetividade, que pode acontecer no futebol”, disse.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (29), em duelo contra o Bragantino, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 17ª rodada do torneio nacional.

“É um time intenso, jovem, que está fazendo um bom Brasileirão. Mas teremos também o apoio da torcida, jogando no nosso campo, e necessitamos mudar essa situação de derrotas consecutivas”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: