Vojvoda celebra vitória do Fortaleza e rápida adaptação de Marinho ao time: 'faltou o gol'

O Fortaleza venceu o Athletico-PR diante da torcida neste domingo (9), na Arena Castelão. Yago Pikachu marcou o gol da partida que garantiu mais três pontos para o Tricolor e a aproximação do G-6 do no Campeonato Brasileiro. O confronto também marcou a estreia de Marinho, recém-contratado pelo clube. Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho do time e destacou a rápida adaptação do camisa 15.

“A primeira parte foi igual, onde nós tivemos situações de gol e o adversário também. Tivemos problemas principalmente no meio-campo, e a partir daí se produzia as transições ofensivas do Athletico-PR. No 2T, o time criou muitas situações de gol. Teve boas combinações, jogou bem nas costas do adversário e conseguimos fazer um gol merecidamente. O time jogou defensivamente uma partida correta e empurrou o adversário cada vez mais para perto para a sua trave e conseguimos uma vitória que significou 3 pontos importantes para a gente", avaliou o técnico.

ESTREIA DE MARINHO

Ex-Flamengo, Marinho estreou como titular no time comandado por Vojvoda. O jogador participou bastante das jogadas de ataque e recebeu elogios do novo comandante.

"Sempre destaco mais o coletivo, mas tivemos pontos altos a nível individual. Jogadores que se adaptaram rápido ao funcionamento do time, como no caso, necessitávamos do Marinho, na sua primeira partida. Mas ele respondeu como respondeu todo o time”, disse Vojvoda.

“Marinho tem uma característica para ganhar (o jogo) nas costas, um versus um nos metros finais com finalização. Fez um bom 1T, onde chutou a trave e fez o desequilíbrio pelo lado direito. No 2T teve situações mais claras, faltou o gol para ele, mas se adaptou rapidamente ao que o time e a partida necessitavam”, completou o treinador argentino

TEMPO DE DESCANSO

Com a pausa na Sul-Americana, que volta somente em agosto, o Tricolor do Pici vai poder se dedicar totalmente ao Brasileirão. Assim, a equipe terá mais tempo para descanso e também para a adaptação dos novos jogadores. Vojvoda explica.

“Esse tempo também serve como planejamento. Primeiro o descanso a nível físico e da cabeça também. E ter semanas cheias para trabalhar desde o físico ao tático também. Temos jogadores que estão ingressando no elenco, como no caso do Marinho, do Escobar, do Kauan... A partir disso, trabalhar comportamentos coletivos. Não somente para eles, mas reforçar e continuar acreditando no trabalho. Estas semanas cheias servem para isso também”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: