Vojvoda celebra vitória do Fortaleza contra o Águia e foca no Brasileirão: 'Preparados para começar'

Logo após a vitória do Fortaleza contra o Águia de Marabá, no primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, o técnico Juan Pablo Vojvoda exaltou a vítoria do Tricolor e já projetou a estreia do time na Série do A do Campeonato Brasileiro.

Após o duelo da Copa do Brasil, o Tricolor do Pici se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, na Arena Castelão, sábado, às 18h30.

“Tenho um elenco com muitas possibilidades para poder escolher. Acho que o nível é parelho. Escolho um jogador ou outro por pequenos detalhes. Isso é bom para um treinador. Tenho um bom número de jogadores e de boa qualidade. Mas, depois, está o rendimento e o funcionamento do coletivo. Quanto aos desgastes, sabemos a logística que temos no Nordeste, mas é uma realidade que não podemos controlar. Podemos administrar, sugerir, mas não podemos colocar o Nordeste mais perto de outros times. Estamos conscientes disso e preparados para começar o Brasileirão”, ressaltou o técnico.

Bela atuação

O treinador voltou a elogiar a atuação do clube contra o Águia. “Fizemos uma boa partida, com muitas situações de gol. Assistimos uma atuação muito boa do goleiro adversário, mas fico com as chances de gols criadas. Necessitávamos fazer uma partida para marcar essa diferença entre um time e outro e marcamos uma boa diferença para esta chave da Copa do Brasil, que é importante para nós. Acho também que tivemos um bom funcionamento, tratamos que o ritmo seja alto na circulação de bola, apesar do campo, o gramado não ajuda muito. Precisávamos disso e fizemos bem”, disse o técnico.

Contratações

Ainda ativo no mercado, o treinador Tricolor falou sobre novas contratações e as estreias. O meia Zanocelo fez sua estreia com a camisa tricolor diante do Águia de Marabá. O argentino falou sobre a atuação do reforço recém-chegado.

“É um jogador que está há pouco tempo conosco, conhecíamos de ter enfrentado o Santos. É um jogador que vai ajudar. É um jogador intenso, do estilo que temos no nosso elenco e vai se adaptar rapidamente ao que necessitamos”, concluiu.

"Eu acho que o número está bom. Podemos incorporar mais um ou dois. Acho que sobre a quantidade, estamos relativamente bem. Sempre temos que acompanhar, ter sorte e esperamos não ter tantos problemas sérios quanto a lesões. Se formos incorporar, será um ou dois jogadores mais. Não muito mais", finalizou

O Fortaleza enfrenta o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro neste sábado (15), a partir das 18h30, na Arena Castelão.