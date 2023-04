Vojvoda celebra boa sequência do Fortaleza e destaca intensidade do time: 'jogadores comprometidos'

Depois de vencer o San Lorenzo pela Sul-Americana, o Fortaleza superou o Coritiba em jogo da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Romero e Pikachu (2) marcaram os gols da partida no Couto Pereira, em Curitiba, neste domingo (23). Em coletiva de imprensa após o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho da equipe e destacou a importância do envolvimento de todos os setores do clube para o crescimento do Tricolor.

“Foi um jogo equilibrado no 1T, onde tivemos, acho que por 15 ou 20 minutos um bom controle a partir da posse de bola, mas sem muitas finalizações. Eles tiveram, acho, mais finalizações perto da área, com arremates do (goleiro) Alef Manga. Mas o jogo no 1T foi controlado, nos minutos que o rival ameaçou, estivemos bem posicionados. Segundo tempo, acho que o gol de bola parada, escanteio, abriu a partida. Havia outros espaços e tivemos boa qualidade para aproveitar esses espaços e por isso conseguimos dois gols desse jeito”, avaliou o treinador.

O Tricolor vem com 100% de aproveitamento na Sul-Americana e, após vencer o Coxa, assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Além da primeira vitória no nacional de 2023, o time encerrou um tabu ao vencer a equipe paranaense pela 1ª vez fora de casa. Apesar do jogo disputado na etapa inicial, o grupo conseguiu marcar no 2T e garantir o resultado. Vojvoda destacou a entrega dos jogadores.

“Quanto a intensidade, necessitamos de jogadores comprometidos com essa ideia. E bom.... É a segunda semana fora de casa e conseguimos duas partidas importantes por ambas as competições. Uma internacional, como a Sul-Americana, na Argentina, e agora ganhando também num campo difícil. O time pôde desenvolver um bom jogo principalmente no segundo tempo”, avaliou.

O treinador argentino, que está no comando da equipe desde 2021 e passou por momentos difíceis e de glória no clube, ressalta a importância do trabalho em conjunto em prol do crescimento do Leão do Pici.

“É um trabalho de todos. Da diretoria, dos torcedores, das pessoas que trabalham no dia a dia. De manter um processo, de confiar em um caminho e, a partir disso, pensar em todo dia construir. Os protagonistas são os jogadores que aderem à ideia. Mas não é uma ideia de Vojvoda apenas, mas do clube que quer crescer e há que continuar trabalhando com humildade. Ano passado, a primeira parte foi muito difícil. Mas nessa primeira parte do Brasileirão também havíamos conseguido passar de fase na Libertadores. Mas o clube teve que correr esse caminho, não foi da noite para o dia. Não é assim que funciona o futebol. (...) O Fortaleza confia no trabalho e continuaremos desse jeito. Com a humildade que temos que ter, com os pés nos chão e trabalhando. O Brasileirão deste ano vai ser muito difícil e só começou”, concluiu o técnico.

O Tricolor do Pici volta a campo nesta quarta-feira (26), quando enfrenta o Águia de Marabá pela terceira rodada da Copa do Brasil. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: