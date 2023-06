Vojvoda avalia postura do Fortaleza contra o Bahia e critica gramado do Castelão: 'atrapalha muito'

O treinador argentino do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva logo após o término do empate em 0 a 0 com o Bahia na tarde deste sábado (3), na Arena Castelão. O confronto entre as duas equipes era válido pela nona rodada da Série A do Brasileirão 2023.

"Acho que faltou um pouco mais de movimentação na frente e mais agressividade", afirmou o treinador ao avaliar a postura da equipe dentro do campo de jogo. O Fortaleza conseguiu criar boas chances em determinados momentos da partida, mas também foi pressionado pelo Bahia em algumas ocasiões.

GRAMADO DO CASTELÃO

O treinador, assim como o volante Caio Alexandre, criticou o estado do gramado da Arena Castelão. "O campo atrapalha muito. Não é desculpa. Mas o campo atrapalha. Compreendo que ontem (sexta) teve uma partida. Mas no Pici o campo está bem. Temos que encontrar uma solução para o futebol cearense. Quarta teve muita gente, ontem também, hoje. As pessoas querem ver um bom espetáculo. E o Fortaleza precisa de boas condições. Todos têm que estar abertos a ajudar e a se deixar ajudar", declarou o técnico.

MARATONA DE JOGOS

Vojvoda também falou sobre a maratona de partidas que a equipe tricolor terá pela frente nos próximos dias. "Temos que fazer uma recuperação em muito pouco tempo. Tenho que analisar essa situação, porque depois temos uma partida importante no Brasileirão, com um time que está em um nível importante (o Botafogo). Depois na Data Fifa, teremos descanso e recuperação que os jogadores necessitam. Tanto fisicamente como mentalmente. Essa semana vai ser boa para recuperação de todos eles", disse o argentino.

JOGADORES LESIONADOS

Quanto aos lesionados, Romarinho e Guilherme, substituídos ao longo da partida, Vojvoda disse poder não contar com ambos no jogo de terça-feira, contra o Estudiantes de Mérida. "Romarinho acho que não vai estar disponível, Guilherme acho que tampouco vamos poder contar com ele e pode haver um ou dois jogadores que vêm sustentando dores em alguma parte do corpo que talvez seja o momento para aproveitar para dar essa recuperação", disse.