Vojvoda avalia Fortaleza e acredita em reação na Libertadores: “é o momento de confiar no time”

O Fortaleza foi superado pelo Colo-Colo, do Chile, na estreia da Libertadores. Na Arena Castelão, na quinta-feira (7), o time cearense perdeu por 2 a 1. O técnico argentino Vojvoda avaliou a atuação da equipe e o crescimento do time na reta final do confronto.

“A avaliação da partida é simples. No 1º tempo não podemos materializar nosso funcionamento, tanto defensivo quanto ofensivo. Os primeiros 30 minutos custaram. Depois o time equilibrou e criou situações. No 2º tempo, assistimos um Fortaleza com funcionamento melhor e situações de gols. É uma partida de Libertadores e partidas de Libertadores são muito disputadas. É nossa estreia, mas temos que corrigir erros para continuar nessa competição. E queremos continuar”, declarou.

Com os resultados, o Leão encerrou a 1ª rodada do Grupo F sem pontuar, mesmo cenário do Alianza Lima-PER. Já River Plate-ARG e Colo-Colo, do Chile, somaram três pontos. Vale lembrar que os dois primeiros avançam ao mata-mata, e o 3º colocado se classifica para a Sul-Americana.

"É uma realidade que perdemos, isso (a Libertadores) começou. Eu falei com os jogadores que eu confio no time, em cada um dos jogadores, é o momento de confiar no time, clube, trabalho, e acreditar no que estamos fazendo. Precisamos do apoio de todos”, declarou o comandante.

O próximo compromisso tricolor é domingo (10), pela Série A. A equipe enfrenta o Cuiabá, às 18h, em casa. Na quarta (13), tem pela frente o River Plate-ARG, na Libertadores, fora de casa, às 19h.

Veja a coletiva de Vojvoda