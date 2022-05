Vojvoda avalia derrota do Fortaleza para o Corinthians no Brasileirão: 'injustiça no placar'

O Fortaleza chegou a terceira derrota no Campeonato Brasileiro ao ser vencido pelo Corinthians neste domingo (1). Matheus Jussa marcou contra para o time paulista, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Em coletiva de imprensa realizada após a partida, o técnico argentino avaliou a partida, falou em ‘injustiça no placar’ e lembrou que agora o foco é a Libertadores.

ANÁLISE DO JOGO

"Sempre estão pensando no Campeonato Brasileiro. Os três jogos foram analisados um por um. O Fortaleza mereceu mais. O que preocupa não é o funcionamento, é o resultado. Confio muito no que estou olhando no time nesta competição. O time respondeu. Fortaleza fez um bom primeiro tempo, um segundo onde tivemos um gol contra. O adversário não chegava muito, não criava situação de gol. Bem, este é o futebol e temos que continuar trabalhando. O funcionamento foi correto. Jogamos uma boa partida com uma injustiça no placar. A preocupação é não conseguir pontos. Então, vamos reafirmar nossa ideia e continuar trabalhando", disse.

ESTRATÉGIA DA PARTIDA

"É estranho escutar isso quando o time perde, que a estratégia foi boa. Eu acho que o time jogou uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Controlou o jogo, teve situação de gol muito clara. O adversário, no primeiro tempo, teve uma ou duas. Uma desconcentração da nossa parte no segundo tempo, que temos que corrigir. Agora é pôr nossa cabeça e nossa atenção no próximo jogo, que é a Libertadores, que é muito importante para a gente. E tratar da recuperação dos jogadores, que vai ser muito importante, e escolher o melhor também para quinta", avaliou.

FOCO NA LIBERTA

"Agora nós estamos na briga para seguir na Libertadores e vamos continuar com esse trabalho. Acho que temos elenco para ambas as competições e vamos dar máxima atenção a todas as competições que estamos jogando, e, principalmente, a cada uma que nós temos que jogar. Agora é Libertadores, como hoje nossa atenção foi o Brasileiro. Não poupei nenhum jogador. Escolhi o melhor para essa partida", concluiu.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: