Vojvoda avalia atuação do Fortaleza e projeta quartas da Copa do Nordeste em casa: “é importante”

O Fortaleza venceu o CRB por 2 a 0, neste sábado (19), e garantiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Nas quartas, encara o Atlético-BA com a vantagem de atuar em casa, em jogo único. Para o técnico argentino Vojvoda, é importante para a logística fazer o confronto na Arena Castelão.

"A partida que vencemos é importante pela situação de que vamos jogar a próxima partida no Castelão, que é importante pela logística, tempo de viagem e também por jogar com nosso público, os torcedores, então isso é muito importante para o nosso time”, completou o comandante.

Em campo, o Leão conseguiu o resultado com gols de Tinga e Zé Welison. Para Vojvoda, o time manteve o nível entre cada um dos períodos do jogo, em regularidade importante para o resultado.

"Eu considero que foi uma partida muito equilibrada por parte do Fortaleza, no 1º tempo teve gol e no 2º também. Sobre as características (de jogo), sempre os jogadores utilizam suas características para o funcionamento da equipe. O 1º tempo do Ferroviário também foi bom e sustentamos o 2º tempo, mas hoje foi mais regular, no 1º tempo e 2º tempo”, completou.

Confira outros pontos da coletiva

Estreia de Zé Welison

"Eu acho que está incorporando o funcionamento do time. Hoje, necessitamos dessa combinação, com ele (Zé) e Ronald. A atuação dele foi equilibrada na fase defensiva, marcou um gol, então é um volante misto na minha opinião, pode defender e atacar. O futebol é dinâmico, os jogadores se adaptam ao que o jogo apresenta, então pode cumprir ambas a funções”.

Novas contratações

“Ainda não fechou a janela de contratações, o CIFEC é especializado nisso, estão sempre procurando e trabalhando no melhor para Fortaleza. Estou muito focado no dia a dia. se aparecer algo que eles comentam, analisaremos. Neste momento, estou focado na próxima partida".