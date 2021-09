Vojvoda assume responsabilidade por derrota do Fortaleza e defende Marcelo Boeck

O Fortaleza foi derrotado pelo Bahia por 4 a 2 no sábado (4), pela última rodada do 1º turno da Série A do Brasileirão. Com 33 pontos, o time segue no G-4, mas teve uma atuação com muitos erros defensivos, tanto da zaga, quando do goleiro Marcelo Boeck. Ao fim da partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu a responsabilidade pela derrota, e isentou o goleiro.

“O responsável sou eu, não quero desligar a minha responsabilidade. O mais responsável é o treinador e nesse caso sou eu. Os goleiros estão expostos ao erro, é parte da sua profissão. Goleiro é uma posição muito difícil, acredito que Marcelo, Felipe e Max são bons goleiros e cada um tem suas características para atuar da melhor maneira”, afirmou o técnico do Leão.

Sobre a atuação da equipe, nitidamente abaixo do que já mostrou na Série A, Vojvoda admitiu erros, mas elogiou a reação da equipe ao marcar dois gols quando perdia por 3 a 0..

"Os jogadores jogam, e jogando acertam ou erram. É o futebol, não há nada atrás disso. Jogadores acertam ou erram, como todos na vida. O quarto gol do adversário foi um golpe duro para nós. Sempre tem que aprender, essa derrota dói, mas sempre tem que ficar com o bom, com a reação do time quando ia perdendo de 3 a 0, e melhorar detalhes, que hoje fizeram a diferença no 4 a 2", destacou.

Próximo jogo

O Fortaleza joga com Atlético-MG no dia 12, na Arena Castelão, às 16 horas. O treinador analisou o momento da equipe, que vão vence há 5 jogos.

"O time sempre quer ganhar, vitórias sempre dão confiança e fazemos a partida para ganhar. É verdade que são cinco jogos sem vitória. Fomos superados em gols e talvez em algum momento do jogo, mas acredito que não foi assim em todos os cinco jogos. Nesses cinco jogos conseguimos empates e em empates às vezes se merece ganhar, e às vezes se merece empatar".

