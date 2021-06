Vojvoda aprova atuação do Fortaleza contra Grêmio e lamenta empate: "faltou converter chances”

O Fortaleza viajou para Porto Alegre/RS e ficou no empate sem gols com o Grêmio neste domingo (27), pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em campo, criou situações e desperdiçou pênalti com Pikachu. Para o técnico argentino Vojvoda, a falta de pontaria tricolor foi determinante no placar.

“Acredito que o time criou situações de gol, o que acho importante quando jogamos fora de casa. Faltou converter as chances criadas. Acho que tivemos muita mobilidade, pretendíamos fazer isso e a equipe teve duas situações de gol no 1º tempo, três ou quatro muito claras no 2º tempo”, declarou.

Legenda: Mesmo tendo vantagem numérica, o Leão não conseguiu marcar contra o Grêmio Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Em campo, o volante Ronald e o atacante Romarinho tiveram oportunidades de atuar como titulares. No esquema 3-5-2, Vojvoda minimizou os efeitos físicos no plantel durante o Brasileirão.

"Não me queixo, isso é uma adaptação. Sabia que no futebol brasileiro são muitos jogos. Pode ser que tenhamos que ter rotação, rotatividade de jogadores para evitar desgastes", apontou.

Com o resultado, o Fortaleza soma 11 pontos na tabela de classificação: três vitórias, três empates e uma derrota. O próximo compromisso é contra a Chapecoense na quarta-feira (30), às 16h, em casa.

Veja coletiva do técnico Vojvoda, do Fortaleza: