Vojvoda aponta falhas do Fortaleza, mas valoriza empate contra Atlético: 'cada ponto é importante'

O Fortaleza ficou no empate sem gols no duelo contra o Atlético-MG, o último da 33ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (24), na Arena Castelão. Juan Pablo Vojvoda valorizou o ponto conquistado diante do Galo, atual campeão brasileiro e adversário direto na briga por vaga na pré-Libertadores.





“Não tivemos o controle de jogo através da bola e nem dos espaços. Quando roubamos a bola, perdíamos muito rápido. Enfrentamos um adversário com bons jogadores, em um momento em que eles estão com necessidade, necessitam do ponto. Se a gente ganhasse, ultrapassaríamos eles. Foi um jogo muito disputado, onde o adversário conseguiu ter praticamente o controle do jogo. Destaco a disciplina tática do time diante de um adversário com qualidade em cada uma das suas linhas. Então, destaco esforço físico, disciplina tática, mas o funcionamento com bola e em recuperação de bola é um aspecto que hoje estivemos abaixo e será nossa tarefa melhorar”, avaliou o argentino.

Além de ressaltar a postura do time em campo, Vojvoda também valorizou o ponto conquistado diante do Atlético-MG. O técnico também lembrou a festa da torcida, que fez um mosaico para celebrar os 104 anos do Leão. “Um ponto é bom. Somar é bom. No Castelão, necessitamos dos três pontos. Cada ponto é importante. Quanto a festa do torcedor, surpreende sempre. Mas também estamos acostumados que o torcedor do Fortaleza acompanha muito o time nos momentos complicados e agora que estamos lutando por algo mais. O torcedor nordestino tem muita paixão no futebol, e eu, pessoalmente, gosto”, disse o técnico.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

O Fortaleza encara o Coritiba nesta quinta-feira (27). O duelo será na Arena Castelão, às 19h (de Brasília).Preparar primeiro com descanso físico. E temos um elenco que podemos encontrar variantes. Hoje participaram jogadores que não vinham jogando. Estava vendo treinos que estavam pedindo minutos. Hoje alguns deles tiveram minutos e isso é bom para o treinador. Estou com confiança que posso contar com cada um do elenco.