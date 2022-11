Vojvoda aponta erros do Fortaleza e projeta duelo contra Atlético-GO por vaga na Libertadores

O Fortaleza perdeu uma invencibilidade de oito jogos no Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi goleado por 4 a 0 pelo já campeão Palmeiras nesta quarta-feira (2), em jogo da 35ª rodada, no Allianz Parque, em São Paulo. Em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda avalia os erros e projeta o duelo contra o Atlético-GO, para manter viva a briga por vaga na Libertadores.

“Acho que não fizemos um jogo que tínhamos planejado. Foi um jogo onde o adversário teve situações, teve o controle dos espaços e fez os gols em momentos chave da partida. O primeiro gol foi um erro de nossa parte, deixamos descoberto um setor importante para o adversário. Quando conseguimos ter posse de bola, acho que a posse de bola no 1T foi equilibrada para nós e para o adversário, em um campo difícil. Eles aproveitaram as transições e são muito bons, e nós não tivemos a inteligência e a força para defender esse tipo de transição. No 2T também, mas como a partida estava 3 a 0 era muito difícil já virar esse marcador”, diz o técnico.

O Leão caiu para 10º lugar. Foi a primeira derrota após oito partidas de invencibilidade. A equipe soma 48 pontos, se distanciou do Z-8, mas segue na briga por vaga na pré-Libertadores. O próximo duelo será com o Atlético-GO, na Arena Castelão, às 16h (de Brasília). As equipes se enfrentam no domingo (6). Vojvoda fala sobre a atitude dos jogadores em campo e projeta a partida contra o Dragão. A vitória pode garantir vaga na pré-Libertadores.

“Destaco a atitude do time, estando muito perto de cada um dos jogadores, vi jogadores que entregaram tudo. Mas hoje foi uma diferença grande a favor do adversário e fazia muito tempo que não perdíamos, que não conhecíamos essa sensação de derrota. Tem que servir de aprendizado. Agora é pensar no próximo domingo, que é o mais importante. Analisar, descansar e pensar, como disse, que ainda há possibilidade de conseguir objetivo importante, está a nossa frente e próximo domingo temos essa possibilidade”, conclui.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: