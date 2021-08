Vojvoda analisa empate com São Paulo e exalta elenco: “representam a história do Fortaleza”

O Fortaleza sofreu dois gols do São Paulo, mas buscou o empate no Morumbi nesta quarta-feira (25). O resultado de 2x2 deixa a equipe viva na busca pela classificação à semifinal da Copa do Brasil. O técnico argentino Vojvoda exaltou a personalidade do elenco cearense.

"O São Paulo fez os gols, e o jogo se rompeu, nós fomos buscar o empate. Eu confio muito nos jogadores porque conheço, convivo, estou todo dia com meus atletas. Acredito que são profissionais, com espírito de luta, aguerrido, e representam a história do Fortaleza”, declarou em coletiva.

Fora de casa, o time criou chances e equilibrou as ações. A decisão será na Arena Castelão, no dia 15 de setembro. Sobre a postura, Vojvoda ressaltou que o time deve ser agressivo sempre.

"O espírito do nosso time é de sempre buscar a partida, e quando não busca, nós temos que corrigir, mas eu sempre penso que tem de ir buscar (o resultado), com inteligência sempre, com mentalidade, e não agora, para sempre, para ser um time que quer sempre mais", explicou a filosofia.

O próximo compromisso tricolor será na segunda (30) contra o Cuiabá, pela Série A do Brasileiro. A bola rola às 21h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada.

Confira outros pontos da coletiva:

Resultado

"É muito importante, principalmente porque o Fortaleza merecia fazer gol. No 2º tempo, o jogo estava muito igualado, estávamos com 2x0 no marcador, mas a reação do time em todo o momento foi positiva".

Força mental

"Psicologia, ou mentalidade, no futebol é muito importante. Acredito que tenho jogadores com forte personalidade, bons jogarores tecnicamente, que se adaptam para a tática, mas o principal são os momentos críticos, quando tem que aparecer raça no jogador, e hoje o time, como em outras partidas, acreditou. É bastante personalidade para jogar esse tipo de jogo".