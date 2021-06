Vojvoda analisa empate com Fluminense e comenta sobre Fortaleza: “sempre tem de melhorar”

O Fortaleza segue invicto após cinco rodadas na Série A. Neste domingo (20), na Arena Castelão, buscou o empate em 1 a 1 com o Fluminense no 2º tempo. Na análise do técnico argentino Vojvoda, a equipe deve melhorar para a sequência do ano.

"Sempre tem de melhorar. O adversário conhece a nossa forma de jogar e cada vez vai conhecer mais. Nós temos que encontrar variantes para poder superar essas dificuldades”, declarou.

O placar foi movimentado apenas na reta final, com Caio Paulista inaugurando o marcador, e Robson deixando tudo igual. Apesar de sair atrás, Vojvoda considerou o Leão superior em campo.

Legenda: A partida entre Fortaleza e Fluminense registrou muitas chances de gol Foto: Fabiane de Paula / SVM

"O Fortaleza teve mais de 60% da bola, muitas vezes era difícil encontrar espaço nas costas do adversário. O espaço se encontra quando o adversário deixa no campo, não era isso que estava acontecendo, na minha impressão. Acho que o Fortaleza teve boa posse para gerar situações de gol. Teve 16 situações de gol, adversário teve três ou quatro, mas futebol é futebol”, afirmou.

O próximo compromisso é diante do Flamengo, na quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã. No Brasileirão, a equipe soma 11 pontos e ocupa a 2ª posição, com 73,3% de aproveitamento.

Confira entrevista com o técnico Vojvoda