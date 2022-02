Vojvoda analisa desempenho do Fortaleza após empate contra Náutico: "faltou finalizar"

Após o empate em 2 a 2, contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o desempenho da equipe jogando no estádio dos Aflitos. O Tricolor saiu atrás, conseguiu a virada, mas cedeu o empate na noite desse sábado (12). Para o técnico, faltou finalizar bem as chances criadas.

ASSISTA À COLETIVA COMPLETA

"Eu acho que no primeiro tempo nós sofremos transições, uma delas aconteceu no gol do adversário. No primeiro tempo isso complicou o time,é uma situação que temos que corrigir. [...] Uma dificuldade também foi não finalizar as jogadas dentro do gol, acho que o time criou situações claras, mas não conseguimos finalizar as jogadas e aumentar o placar no momento em que deveríamos." destacou.

Questionado se faltou "malícia" para o Fortaleza segurar o placar, o técnico voltou a pontuar as chances desperdiçadas pela equipe como causa do placar.

"Não faltou malícia, eu acho que faltou finalização de jogadas e convertê-las para o gol. Eu acho que tivemos opções muito claras para finalizar, eu lembro de dois lances do Pikachu, mas o goleiro adversário correspondeu muito bem. Dois arremates do Moisés, um do Romero, outro do Depietri, isso tudo dentro da área. Eu acredito que foram situações claras, mas temos que seguir trabalhando e melhorar. Também posso dizer que o time criou as situações de gol e isso é muito importante para uma equipe que quer ser ofensiva." finalizou

Em três partidas, o time tricolor soma oito pontos pelo Grupo A: duas vitórias e dois empates. O próximo compromisso será na terça-feira (15), diante do Botafogo-PB, fora de casa, às 19h30.