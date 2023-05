Vojvoda analisa derrota do Fortaleza para o Palmeiras: 'estivemos abaixo do que poderíamos'

Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza enfrentou o Palmeiras no jogo de ida das Oitavas de Final da Copa do Brasil e saiu do Allianz Parque, em São Paulo, com uma derrota por 3 a 0. Após a partida, o treinador Juan Pablo Vojvoda analisou alguns fatores decisivos para o resultado adverso, como o pênalti marcado no início do jogo.

"A situação está complicada, é um resultado importante que o adversário conseguiu. Acho que o pênalti que abriu o placar da partida deixa muitas dúvidas. Não gosto de falar da arbitragem, mas lamento que o adversário, que tem uma excelente qualidade, tenha conseguido marcar seu primeiro gol dessa forma, em um pênalti duvidoso, no qual nem recorreram ao VAR para analisar", lamentou.

Em relação ao desempenho da equipe no restante da partida, especialmente no primeiro tempo, o comandante argentino sentiu a falta da tradicional intensidade que tanto cobra de seus jogadores.

"Estivemos abaixo depois do pênalti. Em termos de disputa física em determinados lances. Eles lançaram muitas bolas longas e sempre ficavam com a sobra da jogada. Eles têm qualidade e estiveram superiores, enquanto nós ficamos abaixo", afirmou.

Questionado sobre a partida de volta, marcada para o dia 31 deste mês na Arena Castelão, Vojvoda adotou uma postura cautelosa, concentrando-se nos próximos jogos da equipe nas outras competições desta temporada. "Somos uma equipe que continuará trabalhando seriamente. Vamos corrigir os erros que cometemos hoje e recuperar os jogadores. Temos determinação, mentalidade positiva e confiança para pensar nos próximos desafios que virão pelo Brasileirão, Copa Sul-Americana e, é claro, no jogo de volta contra o Palmeiras", finalizou.

Próximo Jogo

O Fortaleza volta a campo no sábado (20), às 18h30, no Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o América/MG, pela 7ª rodada a Série A.