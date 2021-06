Vojvoda analisa atuação do Fortaleza em vitória contra Sport: "fez o que tinha de fazer"

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 neste domingo (13), pela 3ª rodada da Série A do Brasileiro. O gol da vitória foi marcado de pênalti com Wellington Paulista, aos 33 do 2º tempo. Para o técnico Vojvoda, a equipe fez o necessário para vencer.

"Eu acho que o adversário fechou bem as linhas e não encontramos espaços. Não acho que tenha sido motivo um jogador mais ou um jogador menos, necessitamos de jogadores com bom físico para sustentar o ritmo de jogo e creio que Fortaleza fez o que tinha de fazer para conseguir essa vitória", explicou.

Em campo, a equipe iniciou com jogadores que atuam menos, como o lateral Carlinhos e o meia Luiz Henrique. Quando estava precisando do resultado, o time realizou substituição tripla, com Wellington Paulista, Matheus Vargas e Romarinho. Vojvoda disse que as mudanças foram para melhorar o ataque.

"A intenção da substituição era refrescar o ataque com jogadores que nos podiam dar opções mais variantes no campo e creio que, nessa oportunidade, se saíram bem", comentou.

Na classificação, a equipe cearense retomou a liderança do Brasileirão, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso é diante do Atlético-GO, quinta-feira (17), às 19h, em Goiânia.

Confira a coletiva de Vojvoda