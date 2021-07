Vojvoda admite correção tática no intervalo e elogia jogadores do Fortaleza: "mentalmente fortes"

O Fortaleza não repetiu as grandes exibições realizadas na Série A diante do CRB pela Copa do Brasil, finalizando menos que o habitual e cometendo mais erros em campo. Mas a vitória veio de virada no Castelão por 2 a 1, com a equipe abrindo vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma atuação abaixo no 1º tempo e domínio no 2º, o técnico Vovjoda admitiu que precisou fazer correções táticas no intervalo, mas elogiou os jogadores. Para ele, os atletas leoninos são mentalmente fortes.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Sou um treinador, quem vira a partida são os jogadores. Eu corrijo o que vejo e dou minhas opiniões do que tem que mudar para ganhar o jogo, mas o mais importante são os atletas. O Fortaleza tem um bom time, com bons jogadores e com mentalidade correta. É uma característica do nosso time, ser mentalmente forte e estar na partida

Para Vojvoda, o adversário dificultou as ações ofensivas da equipe, e o mérito do Leão foi saber entender o jogo que se apresentou para virar o placar.

"Um jogo muito complicado e um adversário que fechou as linhas. Nosso time teve que rodar a bola para encontrar espaço. O adversário conseguiu o primeiro gol de bola parada, em uma desatenção nossa. A partida foi difícil e o time teve funcionamento para criar situações de gol e conseguiu dois gols. O mais importante é a cabeça dos jogadores, se estão focados a jogar como estão fazendo. Assim é mais rápido para ganhar esse tipo de partida", destacou.

Antes o Clássico

A partida de volta contra o CRB na quarta-feira (4), no estádio Rei Pelé, às 16h30. Antes disso, o Tricolor tem um clássico pela Série A do Brasileiro diante do Ceará, dia 1º de agosto, no Castelão, às 20h30. O técnico leonino comentou brevemente sobre o confronto com o Vovô

"A estratégia é sempre buscar jogar melhor que o rival e se adaptar às características da partida. Todas são diferentes e temos que ser inteligentes para buscar essa adaptação", disse ele.