Vitória x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 20ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Vitória recebe o Juventude pela Série A
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória e Juventude se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste Sábado (16), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

O Leão da Barra é o 16º colocado com 18 pontos, e vem de derrota para o São Paulo no Morumbi.

Já o Alviverde gaúcho, é o 19º com 14 e vem de vitória diante do Corinthians, por 2x1 no Alfredo Jaconi.


ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho (Rúben Rodrigues); Erick, Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

JUVENTUDE

Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari.  Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP);
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

