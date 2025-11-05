Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vitória x Internacional na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:54)
Jogada
Legenda: Renato Kayzer comemorando gol do Vitória
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Vitória está na 17ª colocação, somando 31 pontos em 31 jogos. Já o Internacional ocupa atualmente a 15ª posição, com 36 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Edu; Erick, Ronald, Willian Oliveira e Maykon Jesus; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Juninho, Bernabéi; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

VITÓRIA X INTERNACIONAL| FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Barradão, em Salvador (BA)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Dudu em ação pelo Atlético-MG

Jogada

Atlético-MG x Bahia na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 6 minutos
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Botafogo x Vasco na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 22 minutos
Renato Kayzer comemorando gol do Vitória

Jogada

Vitória x Internacional na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 38 minutos
Foto de Lucas Lima, jogador do Sport, durante jogo contra o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2025

Jogada

Sport x Juventude na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 49 minutos
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

RB Bragantino x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 1 hora
haaland

Jogada

Manchester City x Borussia Dortmund na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 1 hora