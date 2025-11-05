Vitória x Internacional na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão
Daniel Farias

Vitória e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Vitória está na 17ª colocação, somando 31 pontos em 31 jogos. Já o Internacional ocupa atualmente a 15ª posição, com 36 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Edu; Erick, Ronald, Willian Oliveira e Maykon Jesus; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão, Juninho, Bernabéi; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
VITÓRIA X INTERNACIONAL| FICHA TÉCNICA
- Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Barradão, em Salvador (BA)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
