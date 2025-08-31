Vitória x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 22ª rodada da Série A
Vitória e Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA).
O Leão da Barra vem de sonora goleada de 8x0 sofrida para o Flamengo no Maracanã. A equipe está na 18ª colocação com 19 pontos. Carille foi demitido após a goleada.
Já o Galo, é o 12º colocado com 24 pontos e vem de derrota para o rival Cruzeiro pela Copa do Brasil. O técnico Cuca foi demitido após o resultado.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória:
Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Neris e Ramon; Pepê e Baralhas; Erick, Matheuzinho e Cantalapiedra; Renato Kayzer
Atlético:
Everson; Natanael (Gabriel Menino), Junior Alonso (Ivan Román), Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Reinier (Rony, Dudu ou Igor Gomes), Cuello e Hulk
Arbitragem
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)