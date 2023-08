Vitória tem retorno de ex-Ceará para enfrentar o Vovô na Série B; veja provável escalação

O centroavante Léo Gamalho será uma das novidades do Vitória na partida contra o Ceará, neste domingo (13), pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O jogador de 37 anos retorna após cumprir suspensão e reencontra sua ex-equipe.

Léo Gamalho vestiu a camisa do Ceará na temporada 2013, há dez anos. Pelo Alvinegro de Porangabuçu foram 25 partidas disputadas e seis gols marcados. Pelo Vitória, o centroavante soma seis gols e duas assistências em 21 jogos disputados na temporada.

Por outro lado, o técnico Léo Condé não deve contar com dois jogadores importantes. O volante Rodrigo Andrade e o atacante Osvaldo estão lesionados e não entram em campo desde o dia 24 de julho. Eles não devem ter condição de enfrentar o Vovô no domingo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

Com isso, Condé deve ir a campo com a seguinte equipe titular: Lucas Arcanjo; Camutanga, Wagner Leonardo e Yan; Zeca, Gegê, Dudu e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Wellington Nem e Léo Gamalho.

O Vitória, vice-líder da Série B, é um dos melhores mandantes da competição. Em dez jogos diante de sua torcida torcida, o Leão venceu oito vezes e foi derrotado apenas em duas.

Vitória e Ceará entram em campo neste domingo (13), às 18h de Brasília, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), para disputar a 23ª rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

