Vitória sobre o Inter é a maior goleada aplicada pelo Fortaleza desde retorno à Série A

A vitória do Fortaleza por 5 a 1 sobre o Internacional, no último domingo (6), não foi apenas um resultado muito positivo, mas sim uma goleada histórica. A elasticidade no placar foi tanta que esta foi a maior goleada do Tricolor desde que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019.

Desde então, foram 78 partidas disputadas, sendo 76 em 2019 e 2020 (38 em cada ano) e mais duas no início da temporada 2021. Jamais houve tanta diferença no placar.

Em 2019, a vitória mais elástica foi por 3 a 0 sobre o CSA, na 33ª rodada. Em 2020, o placar foi o mesmo, triunfo sobre o Vasco por 3 a 0, na 35ª rodada.

O bom desempenho ofensivo tem sido uma das principais marcas do trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em apenas oito partidas sob comando do argentino, o Fortaleza já marcou 28 gols, com média de 3,5 por jogo.

Com 100% de aproveitamento e seis pontos conquistados após duas rodadas, o Tricolor é o líder do Brasileirão. Agora, volta o foco para a disputa da Copa do Brasil. Na quinta-feira (10), terá Clássico-Rei contra o rival Ceará, às 19 horas, em partida que vale vaga nas oitavas de final da competição.