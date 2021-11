Vitória do Ceará no Clássico-Rei foi a maior desde 1994; veja goleadas do duelo no século XXI

A goleada por 4 a 0 do Ceará diante do Fortaleza, nesta quarta (17), entrou para a história do confronto. No 15º duelo pela Série A, o Alvinegro de Porangabuçu chegou a 9ª vitória, ampliando a vantagem histórica. Entretanto, o domínio no jogo simboliza um outro marco: o Vovô não vencia o Leão por quatro gols de diferença desde 28 de agosto de 1994, há 27 anos.

O resultado elástico diante do maior rival consolidou a ascensão do Ceará sob o comando de Tiago Nunes. Além disso, o triunfo colocou “pá de cal” na dura eliminação sofrida na 3ª fase da Copa do Brasil, em agosto deste ano.

A goleada pela Série A entrou também para o rol de maiores goleadas do Clássico-Rei do Século XXI. Pela competição nacional, o recorde é do Ceará, com a vitória conquistada nesta quarta-feira.

(17/11/2021) - Fortaleza 0 x 4 Ceará (Série A)

(10/06/2021) - Ceará 0 x 3 Fortaleza (Copa do Brasil)

(05/05/2013) - Fortaleza 0 x 3 Ceará (Campeonato Cearense)

(19/03/2006) - Fortaleza 4 x 0 Ceará (Campeonato Cearense)

(28/01/2006) - Ceará 3 x 6 Fortaleza (Campeonato Cearense)

(13/03/2005) - Fortaleza 3 x 0 Ceará (Campeonato Cearense)