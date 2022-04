Vitória comunica saída do técnico Geninho após derrota contra o Fortaleza

O Vitória comunicou nesta quarta-feira (20) a saída do técnico Geninho após a derrota contra o Fortaleza no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O comandante não resistiu as três derrotas consecutivas, contra Remo, Floresta-CE e Fortaleza.

O treinador chegou ao time baiano no dia 17 de março para substituir Dado Cavalcanti. O contrato com o Vitória-BA iria até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, em outubro.

A equipe baiana buscará um treinador para se reabilitar na Série C do Brasileirão, principal competição do calendário do Leão da Barra.

Geninho pelo Vitória na temporada 2022

Vitória 2 x 0 Glória-RS (2ª fase da Copa do Brasil)

Remo 2 x 1 Vitória (Série C)

Vitória 0 x 1 Floresta (Série C)

Fortaleza 3 x 0 Vitória (3ª fase da Copa do Brasil)