Vitória-BA x Fortaleza: Vojvoda mescla time na decisão da 3ª fase da Copa do Brasil; veja escalações

O técnico Juan Pablo Vojvoda optou por mesclar o time diante do Vitória-BA nesta quinta-feira (12) pela 3ª fase da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na ida, o time cearense pode perder por dois gols de diferença.

Para a posição de Max Walef, com conjuntivite, o goleiro Marcelo Boeck foi o escolhido. Fernando Miguel está no banco de reserva.

O duelo acontece no Estádio Barradão, em Salvador, às 19h.

Veja escalações

Vitória-BA: Lucas Arcanjo; Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio e João Pedro; Iury, Dani Bolt e Léo Gomes; Roberto, Eduardo e Luidy. Técnico: Fabiano Soares.

Legenda: Escalação do Vitória para enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira (12) pela 3ª fase da Copa do Brasil Foto: Divulgação / EC Vitória

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Titi; Jussa, Ronald, Matheus Vargas, Lucas Crispim e Juninho Capixaba; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Legenda: Escalação do Fortaleza para enfrentar o Vitória-BA nesta quinta-feira (12) Foto: Divulgação / Fortaleza EC