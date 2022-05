Vitória-BA terá nove desfalques contra Fortaleza; veja ausências e provável escalação

O Vitória-BA terá desfalques de nove atletas para enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira (12) pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Barradão, em Salvador.

O técnico Fabiano Soares não contará com os laterais Vicente, Sánchez e Lazaroni, os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa, os meio-campistas Dionísio, Miller e Pablo e o atacante Thiaguinho. Com isso, o time baiano deve ir a campo com: Lucas Arcanjo; Mateus Moraes, Marco Antonio e Carlos; Iury, João Pedro, Gabriel Santiago e Léo Gomes; Jefferson Renan, Tréllez e Alisson Santos.

No duelo de ida, vitória do Fortaleza por 3 a 0. Com isso, a equipe de Juan Pablo Vojvoda garante classificação com triunfo, empate ou derrota por até dois gols de diferença.