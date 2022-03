Vitória-BA: saiba mais sobre o adversário do Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil

O Fortaleza encara o Vitória-BA na estreia da Copa do Brasil de 2022. O confronto será entre os dias 20 e 21 de abril e foi definido por sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (28). O tradicional duelo de leões traz equipes em momentos opostos, mas não perde o peso da tradição.

Na temporada, a equipe rubro-negra disputou o Campeonato Baiano e foi eliminada pela quarta vez seguida na primeira fase. Contra o maior rival, o Bahia, ficou no empate de 1 a 1 em duelo da competição. Nenhum dos dois entrou no G4. Após a eliminação no estadual, o time voltou aos treinos nesta segunda-feira (28).

O grupo não teve a presença do recém-chegado técnico Geninho, que foi liberado para exames médicos na capital baiana. Ele voltou ao clube após saída de Dado Cavalcanti. É a quinta passagem dele pela Toca do Leão. O novo treinador, inclusive, tem feito um processo de reformulação do elenco para a Série C.

O time já conta com vários reforços para a competição: Tréllez (atacante), o Guilherme Lazaroni (lateral-esquerdo), Dionísio (volante), Miller e Gustavo Blanco (meio-campistas). Algumas saídas do elenco também são esperadas. Além do zagueiro Alisson Cassiano, outros cinco devem deixar o clube.

A primeira sequência de vitórias da equipe nesta temporada veio após vencer o Bahia de Feira, pela última rodada do Baianão, e o Glória-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira, a equipe despachou o Castanhal após empate de 1 a 1. Agora, o time vive a expectativa de enfrentar a equipe de Juan Pablo Vojvoda.

Em jogos de ida e volta, o duelo de nordestinos vai ser disputado na Chave 10. No histórico, Vitória e Fortaleza já disputaram 21 partidas. O Leão da Barra tem vantagem: foram nove vitórias contra seis do Tricolor do Pici, além de seis empates. Quem avançar de fase na Copa do Brasil vai embolsar R$ 1.900.000 milhão de reais. Os confrontos ainda não tem data e horário definidos.