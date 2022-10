Vítor Pereira fica irritado com pergunta de jornalista e rebate: ‘É mal-educado’; veja vídeo

O português Vítor Pereira, técnico do Corinthians, ficou bastante irritado durante a entrevista coletiva concedida após a derrota de seu time para o Fluminense, na noite da última quarta-feira (26). O treinador foi questionado por um jornalista sobre "quem manda em casa, ele ou a esposa", mas não gostou da pergunta e rebateu a fala do repórter. Mesmo jogando em casa, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0.

A pergunta feita pelo jornalista tinha relação com a temática da possível permanência de Vítor Pereira no Corinthians para a temporada 2023. O treinador tem sido constantemente questionado sobre seu futuro, mas ainda não confirmou se fica ou não no clube no próximo ano. O português chegou ao Timão nesta temporada e soma, até o momento, 54 partidas à frente da equipe.

A pergunta feita nesta quarta-feira (26) deixou o treinador chateado. "Como sou mais educado do que o senhor, não vou responder. Percebe? Os meus pais me deram educação, e não vou responder. É mal-educado. É um assunto que não tem a ver com o futebol. Não respondo nenhuma palavra. O respeito que teve por mim é o respeito que tenho por você", disse o treinador.

JORNALISTA PEDIU DESCULPAS

Após a grande repercussão da entrevista, o jornalista Marco Bello Jr, da rádio Transamérica FM, se pronunciou em seu perfil no Twitter. “Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei em casa e quero dividir com vocês: fui muito mal na minha pergunta ao técnico Vitor Pereira do Corinthians. Era pra ter sido uma pergunta descontraída, mas não saiu assim e acabou soando ofensiva. Quero aqui pedir desculpas ao Vitor e,quando puder encontrá-lo, o farei novamente. Espero que entendam... ou pelo menos compreendam meu arrependimento. Abraços a todos e fiquem em paz”, disse o repórter.