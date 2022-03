Vitor Jacaré é anunciado como novo reforço do Bahia

O atacante Vitor Jacaré, de 22 anos, vai defender o Bahia. O tricolor anunciou que o atacante assinou com o clube nesta quinta-feira (17). O vínculo com o novo clube vai até dezembro de 2023. Ele é o sexto reforço da equipe para a temporada.

O Ceará rescindiu contrato com o jogador no dia anterior. O atleta tinha contrato com o Alvinegro até o fim da temporada.

Em 2021, o atleta passou sete meses parado após uma lesão grave no joelho. Ele atuou no Brasileiro de Aspirantes, mas não chegou a ser utilizado por Tiago Nunes no time principal.

Neste ano, Jacaré ficou apenas 100 minutos em campo. Ele entrou durante quatro jogos na Copa do Nordeste e no Cearense.

✍🏽 Atacante Vitor Jacaré chega do Ceará e assina com o Tricolor ➡️ https://t.co/CKkXMNN8tV #BBMP pic.twitter.com/a4vaxuymEc — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 17, 2022