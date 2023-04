Vitor Gabriel exalta vantagem do Ceará na final: 'Só depende da gente'

O Ceará venceu o Sport por 2 a 1 na noite de quarta-feira no Castelão pelo jogo de ida da Copa do Nordeste e abriu vantagem na decisão. Um dos autores dos gols do Ceará foi o atacante Vitor Gabriel, que voltou a marcar após 4 jogos de jejum. Com a camisa alvinegra, são 7 gols em 20 jogos.

Ainda que a equipe tenha sofrido um gol aos 52 do 2º tempo e visto reduzida sua vantagem, o atacante destacou que o objetivo era vencer o jogo.

"Nos 90 minutos, conseguimos nosso objetivo que era ganhar. Fui feliz de fazer o gol, pude ajudar minha equipe com um gol e agora tem 90 minutos. Depende só da gente ser campeão da Copa do Nordeste", disse o atleta.

Vantagem do empate

No jogo de volta, o Vozão joga pelo empate para ser campeão. As equipes voltam a se enfrentar no dia 3 na Ilha do Retiro.