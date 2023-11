Virada Esportiva e Cultural do BNB Clube terá mais de 800 atletas praticando atividades durante 24h

Você deve conhecer as famosas viradas culturais realizadas em diversos lugares do Brasil. Foi inspirado no sucesso dessa iniciativa que o BNB Clube Fortaleza, um dos mais tradicionais clubes sociais do Ceará, decidiu ousar e unir em um mesmo evento duas atividades que são imbatíveis na arte de juntar pessoas. A 1ª Virada Esportiva e Cultural do BNB Clube será realizada nos dias 24 e 25 de novembro, reunindo atletas, famílias e amigos em um único local para a prática esportiva e atividades culturais durante 24 horas ininterruptas.

A programação terá início às 16 horas da sexta-feira, dia 24, e termina às 16 horas do sábado, dia 25, ocupando todos os espaços dedicados à prática de esportes (quadras poliesportivas e de areia, piscinas e sala de artes marciais) e áreas de shows do clube estarão ocupados com jogos, competições e apresentações.

Ao todo serão 13 modalidades esportivas disputadas durante a Virada, com a expectativa de reunir mais de 800 participantes, entre atletas que treinam regularmente no clube e praticantes externos, que se inscreveram pelo site. O acesso para quem quiser acompanhar e assistir as atividades da Virada Esportiva e Cultural do BNB Clube será um quilo de alimento não-perecível a ser doado para a campanha Natal Sem Fome, promovida nacionalmente pela ONG Ação da Cidadania e articulada em todo o Nordeste e nos nortes de Minas Gerais e Espírito Santo pelo Instituto Nordeste Cidadania (INEC).

Legenda: Atletas de diversas idades estarão na 1ª Virada Cultural e Esportiva do BNB Clube. Foto: João Tavares Júnior

O presidente do BNB Clube, Maurício Lima, destaca a importância do evento. “A primeira Virada é um evento para ressaltar a importância da prática do esporte para uma vida mais saudável. Esse é o nosso objetivo principal. O BNB Clube tem no esporte sua principal preocupação. Todos os dias, temos centenas de crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade praticando atividades físicas no Clube.” afirmou.

DNA ESPORTIVO DO CLUBE

Reconhecido como um espaço de formação de atletas e de prática esportiva, o BNB Clube montou para a Virada Esportiva e Cultural uma programação variada e com modalidades para todos os gostos, em equipe e individuais, com momentos para a realização de aulas, competições sob a forma de torneios e festivais com a participação dos atletas das escolinhas.

As quadras poliesportivas receberão atividades de basquete voleibol, futsal, ginástica rítmica e badminton. A quadra de areia receberá atletas de vôlei de praia e também terá um período para a prática do esporte que conquista adeptos a cada dia em Fortaleza, o beach tennis. Os jogos de mesa serão representados nas partidas de xadrez e de sinuca. Para os fãs de artes marciais, a Virada oferece aulas e demonstrações de judô e karatê.

MÚSICA, DIVERSÃO E CULTURA

O BNB Clube sempre promoveu shows, festas e eventos culturais de destaque em Fortaleza, abrindo espaço para artistas locais e trazendo nomes nacionais. Essa tradição será mantida durante a Virada Esportiva e Cultura, com uma programação rica em gêneros musicais e com a valorização da cultura cearense e nordestina. Quatro atrações subirão ao palco durante a Virada.

A primeira apresentação será de Pingo de Fortaleza e o Maracatu Solar, na sexta, às 18h, que interpretarão canções em vários ritmos do universo do maracatu cearense, como o Batuque Solene, Ijexá, Luanda, Ymalê, entre outros. Na sequência, às 20h30, será a vez da apresentação da Banda Academia, tradicional grupo que é presença garantida animando espaços culturais e eventos em Fortaleza com samba e música brasileira de qualidade.

No sábado, ao meio dia, a atração será o grupo Papudinhos do Samba, com sambas e marchas carnavalescas, encerrando a programação cultural, às 15h, o grupo Frevilhando, que traz em seu repertório músicas genuinamente nordestinas em um formato de baile dançante.

SERVIÇO:

1ª Virada Esportiva e Cultural do BNB Clube Fortaleza

Local: BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646 – Aldeota).

Data: 24 e 25 de novembro (sexta e sábado)

Horário: das 16 horas da sexta às 16 horas do sábado

Para participar: inscrições encerradas

Para assistir: 1 (um) kg de alimento não-perecível para a Campanha Natal Sem Fome, da Ação da Cidadania