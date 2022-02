Vinicius Silvestre testa positivo para Covid-19 na chegada do Palmeiras em Abu Dhabi

O goleiro Vinicius Silvestre testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (3) na chegada do Palmeiras em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes da FIFA. O atleta está assintomático e isolado do grupo alviverde.

Antes de viajar para à capital emiradense, o arqueiro reserva realizou exames e testou negativo. Com isso, o Palmeiras aguarda a contraprova, que será realizada nesta sexta-feira (4). Se testar negativo, realizará um novo exame para ter um diagnóstico certo. Para a posição de goleiro, o técnico Abel Ferreira conta com Weverton e Marcelo Lomba.

Além de Vinicius Silvestre, o lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Gabriel Veron também estão contaminados com o vírus. Os dois foram diagnosticados no Brasil e não seguiram viagem com a delegação palmeirense. Com a estreia marcada para terça-feira (8), os atletas cumprem isolamento e serão integrados ao elenco, em Abu Dhabi, posteriormente.

