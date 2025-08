Vinícius Silvestre estreia bem pelo Fortaleza e é elogiado pelo técnico Renato Paiva

O goleiro Vinícius Silvestre fez sua estreia com a camisa do Fortaleza neste domingo (3), contra o Corinthians, em jogo da Série A do Brasileirão 2025. A atuação do goleiro foi elogiada pelo técnico Renato Paiva em entrevista coletiva após o empate.

“O Vinícius hoje fez um grande jogo, demonstrou segurança, não sendo um jogador que está jogando com regularidade, demonstrou segurança, agilidade, competência dentro e fora do gol, o que é muito importante no controle da profundidade”, disse o treinador.

Silvestre ganhou a titularidade na partida contra o Corinthians em um momento turbulento na meta tricolor. João Ricardo e Brenno sofreram lesões e Magrão, terceiro goleiro, falhou duas vezes na derrota do Fortaleza para o Grêmio.

Em seu primeiro jogo pelo Tricolor do Pici, Vinícius somou quatro defesas ao longo da partida, sendo três em finalizações feitas dentro da área. O jogador foi importante para evitar gols do Corinthians, que empatou apenas nos acréscimos do segundo tempo.