Vinicius Junior terá documentário na Netflix; veja detalhes e data do lançamento

A Netflix, serviço online de streaming, confirmou no início da tarde desta terça-feira (13) que está produzindo um documentário sobre o atacante brasileiro Vinicius Junior, atual jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado pela Netflix no seu perfil oficial na rede social Twitter.

De acordo com informações da própria Netflix, o lançamento do documentário sobre a vida e a carreira do craque brasileiro está previsto para 2025. “Tô gravando, sim, @ViniJr — um documentário sobre um dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade. A estreia está prevista pra 2025. Até lá fiquem com essa caneta”, disse a conta oficial da empresa.

Revelado pelo Flamengo em 2017, Vinicius Junior é considerado um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Na última temporada, atuando com a camisa do Real Madrid, o brasileiro de 22 anos disputou 55 jogos e somou 23 gols e 19 assistências. Nos últimos dias, ele assumiu a lendária camisa 7 da equipe espanhola.

Por outro lado, o nome de Vinicius Junior tem ganhado destaque não apenas pelo sucesso do jogador dentro de campo, mas também por insultos racistas direcionados ao brasileiro em jogos do Campeonato Espanhol. Nas últimas semanas, diversos clubes e personalidades prestaram solidariedade ao atacante pelos insultos sofridos por ele.