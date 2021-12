Vinícius Júnior é homenageado pelo Miami Heat em jogo da NBA

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi homenageado pelo Miami Heat, na última quinta-feira (23), em jogo contra o Detroit Pistons na FTX Arena, em Miami, pela NBA.

Amigo de Jimmy Butler, principal jogador do Miami Heat, o atacante brasileiro assistiu a partida nas primeiras fileiras da arena. No intervalo do confronto, Vinícius Júnior foi chamado ao meio da quadra, onde foi presenteado com uma camisa personalizada da equipe da casa, sendo ovacionado pelos torcedores locais.

Vinícius Júnior Atacante do Real Madrid "Primeiro jogo que venho assistir em Miami e estou encantado com essa atmosfera. Sou muito próximo ao Jimmy e acho que ele é o grande jogador da atualidade. Sempre fui fã do Le Bron como jogador e como pessoa e ele segue sendo meu grande ídolo na NBA"

Legenda: Vinícius Júnior recebeu uma camisa personalizada do Miami Heat Foto: Divulgação / Miami Heat

Vitória do Miami Heat

O atacante brasileiro presenciou, na FTX Arena, em Miami, a vitória do Miami Heat por 115 a 112 contra o Detroit Pistons. A equipe figura na 4ª colocação da Conferência Leste, atrás de Bucks, Bulls e Nets, respectivamente.

A equipe de Jimmy Butler volta à quadra no domingo (26), às 17h30, contra o Orlando Magic.